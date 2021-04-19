Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
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Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi

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TFF resmi sitesinden Avrupa Süper Ligi'nin kabul edilmeyeceğine yönelik açıklama geldi. Futbol Federasyonu'ndan, "Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz" paylaşımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'ni kati olarak reddediyor. TFF'den bu konuyla ilgili çok sert açıklama geldi.

İşte o ifadeler:

"UEFA BAŞKANI CEFERİN'İ DESTEKLİYORUZ"

"Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan FIFA ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır. Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na sergiledikleri bu duruş için Türk futbolu adına teşekkür ediyoruz."

Avrupa'nın önemli futbol federasyonlarından da çok sert açıklamalar geldi.

Fransa: "Bir oligarşinin egemenlik hayalleri, Avrupa sisteminin yok olmasıyla sonuçlanacaktır. Avrupa sistemi, futbolun bu kıtada görülmemiş şekilde gelişmesine izin verdi."

Hollanda: "UEFA'nın arkasındayız ve bu ligin Hollanda futboluna zarar vereceği açıktır."

Almanya: "Futbol, her zaman sahadaki performansla ilgili olmalıdır. Birkaç kulübün ticari çıkarları, futbolun dayanışma ve beraberliğinin ortadan kalkmasına yol açmamalıdır."

İspanya: "La Liga olarak, yakın zamanda yayınlanan ve hem yerli hem Avrupa futbol piramidinin kalbinde yer alan açık rekabet ve spor liyakat ilkelerine saldıran ayrılıkçı, elitist bir Avrupa turnuvası girişimini şiddetle reddediyoruz."

Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
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Haber Yorumları (1)
SERKAN BAŞ: Galatasaray' a teklif gittiğini duyunca etekleriniz tutuştu. "Türkiye' dir Galatasaray!". Yavaş yavaş sindireceksiniz. Başka takımların ismi, ihtimali bile geçmez! Siz de gözle görülen ofsaytları tartışmaya, 28 29 şampiyonluk diye ugrasmaya devam edersiniz.
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