Avrupa'nın En Büyük Recycle Polyester Elyafçısı Olacağız'

Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, dünyanın en büyük regenere iplik kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Recycle polyester elyaf kapasitemiz ile de 2019 sonunda dünyada ilk 10 üretici arasında olmayı hedefliyoruz" dedi.