Avrupa Ligi'nden elenen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşıyor. İki takımın da amacı, milli araya puan ya da puanlarla girmek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının kadrosunda birçok sürpriz tercihe imza attı.

Sol bekte Emre Taşdemir'i tercih eden Fatih Terim, orta sahanın ortasına yeni transfer Etebo'yu yerleştirdi.

Rangers maçının kafilesinde yer almayan Arda Turan'ı yeniden 11'e koyan Fatih Terim, forvette ise Mbaye Diagne'yi görevlendirdi.

EMRE, LINNES, FALCAO KULÜBEDE

Fenerbahçe ve Rangers maçlarında ilk'de yer alan Emre Kılınç, Martin Linnes ve Radamel Falcao ise Kasımpaşa maçında 11'e koyulmadı.

Sarı kırmızılıların yedek kulübesi Okan, Şener, Babel, Falcao, Linnes, Donk, Oğulcan, Kerem, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'tan oluştu.

Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Jeanvier, Haddadi, Aytaç, Alan, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Hodzic

GALATASARAY: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghoul, Arda, Diagne

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 8: Sol kanattan yapılan ortayı kaleci Fatih çeldi, seken topu Aytaç tamamlamak isterken araya giren Etebo golü önledi.

Dakika 13: Taylan Antalyalı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, topu kaleciye nişanladı.

Dakika 19: Kasımpaşa'da Yusuf topu ağlara yolladı ama ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'da incelemeye gitti. Cüneyt Çakır gol öncesinde ofsayt olmadığına ama Diagne'ye faul yapıldığına karar verdi. Kasımpaşa'nın golü geçerli sayılmadı.