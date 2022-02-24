Avrupa Ligi'nde nefes kesen gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım belli oldu - Haberler
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Avrupa Ligi'nde nefes kesen gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım belli oldu

Haberler.com - Spor
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Porto, deplasmanda Lazio'yla 2-2 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı 2-1 kazanan Portekiz ekibi, son 16 turu biletini cebine koydu. Gecenin diğer maçlarında 3 takım daha tur atlarken, son 16 turunda mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri netleşmeye başladı.

Porto ile Lazio, Avrupa Ligi play-off turu maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Portekiz ekibi skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

PORTO SKOR AVANTAJIYLA TURU GEÇTİ

Karşılaşmada Lazio'nun gollerini 19. dakikada Ciro Immobile ve 90. dakikada Cataldi kaydetti. Porto'nun golleri ise 31. dakikada Mehdi Taremi ve 68. dakikada Mateus Uribe'den geldi. Bu sonuçla ilk maçı 2-1 kazanan Porto son 16 turuna yükselen taraf oldu.

3 TAKIM DAHA ADINI SON 16'YA YAZDIRDI

Sevilla, Leipzig ve Atalanta tur atlayan diğer takımlar olurken Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Real Sociedad turnuvadan elenen takımlar oldu.

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Real Sociedad, Olympiakos FC, Galatasaray, Atalanta BC, Sevilla, Porto, Spor, Haberler

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