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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı iki maçı da kaybederek 12 yıl sonra ilki yaşadı

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı iki maçı da kaybederek 12 yıl sonra ilki yaşadı

Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, Yunan ekibiyle oynanan karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte bir ilki yaşadı. Olympiakos'a 3-0 ve 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 12 yıl önce Porto'ya 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenilerek iki maçta da rakibine boyun eğmişti.

Fenerbahçe, Olympiakos'a yenilerek Avrupa Ligi'ne veda ederken, Yunan ekibi karşısında da etkisiz bir oyun ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, mücadelede kaleye isabetli şut atamazken 2008-2009 yılından sonra bir ilki de yaşadı.

OLYMPİAKOS 17 KEZ FENERBAHÇE KALESİNİ YOKLADI

Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olympiakos kalesine toplam 6 şut çekti. Sarı-lacivertliler son olarak 14 Mart 2020'de deplasmanda 1-0 yenildiği Konyaspor maçında kaleyi tutturamamıştı. Rakip Olympiakos ise 3'ü isabetli olmak üzere Fenerbahçe kalesini 17 kez yoklarken, 1 gol attı.

SON OLARAK PORTA İKİ MAÇTA DA FENERBAHÇE'Yİ YENMİŞTİ

Yunanistan'daki maçta 90. dakikada yıkılan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra ilk defa bir takıma Avrupa gruplarında hem içeride hem dışarıda kaybetti. Sarı lacivertliler son olarak 2008-2009'da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Porto'ya iki maçta da boyun eğmişti. Olympiakos'a 3-0 ve 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, 12 yıl önce Porto'ya 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.

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