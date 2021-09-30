Avrupa Ligi'nde bu hataların affı yok! Fenerbahçe'nin yediği gol işte böyle geldi
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'la karşılaşıyor. Temsilcimiz henüz maçın başında Szalai'nin defanstan çıkarken yaptığı hatada kalesinde golü gördü. Grubunda ilk galibiyetini almak isteyen sarı-lacivertliler, kalan dakikalarda maçı çevirmek için mücadele edecek.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahada. Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşan temsilcimiz, henüz 5. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü.
ALTAY'IN ÜZERİNDEN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ
Szalai'nin kaptırdığı top sonrası başlayan Olympiakos atağında Masouras'ın pasıyla Tiquinho, savunmanın arkasına sarktı. Brezilyalı futbolcu, Altay'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
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