Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı (2)
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Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı (2)

17.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:59
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı (2)

MİLLİLER FİNALDEMersin'de organize edilen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ilk gününde elemeler için podyuma çıkan Türkiye Cimnastik Milli Takımı, 147.129 puanla 4'üncü olarak takım finallerine katılmaya hak kazandı.

MİLLİLER FİNALDE

Mersin'de organize edilen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ilk gününde elemeler için podyuma çıkan Türkiye Cimnastik Milli Takımı, 147.129 puanla 4'üncü olarak takım finallerine katılmaya hak kazandı.Eleme grubunu Romanya 1'inci, Ukrayna 2'nci, Macaristan ise 3'üncü olarak tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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