Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Özlem Yıldız'dan bronz madalya
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Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Özlem Yıldız'dan bronz madalya

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Özlem Yıldız'dan bronz madalya
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Özlem Yıldız, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Özlem Yıldız, kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gün müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız üçüncülük, erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan beşincilik elde etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve erkekler 73 kiloda Umalt Demirel tatamiye çıkacak.

Organizasyon 12 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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