Avrupa fatihi Yiğido! İki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
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Avrupa fatihi Yiğido! İki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türk takımlarının Avrupa karnesi son yıllarda hiç iyi değil. UEFA katsayı listesinde 18. sıraya geriledik. Türk futbolunun lokomotifleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'da kayda değer bir başarı gösterememesi markamızı da zedeledi. Avrupa'da iki sezonda en çok galibiyet gören takımımız ise Sivasspor oldu. Yiğidolar, 4 galibiyetle en çok zafer yaşayan Türk takım oldu.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisi Petrocub'u iki maçta da 1-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi. Sivasspor, bu sezon Türk takımlarından galibiyet gören ilk temsilcimiz. Sivasspor, son iki sezonda en çok galibiyet yaşayan takım olarak dikkat çekti.

Avrupa fatihi Yiğido! İki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu

GRUPTAN ÇIKIYORDU

Sivasspor, geçen sezon Avrupa Ligi'nde zorlu grubunda iki galibiyet aldı. Bu zaferlerin ikisi de Qarabağ maçlarında çıktı. Temsilcimiz, deplasmanda Villarreal'le başabaş götürdüğü oyunun sonunda 5-3'lük mağlubiyet alarak gruptan çıkamamıştı. Avrupa Ligi'ndeki ve Konferans Ligi'ndeki iki galibiyetle Sivasspor, en fazla galibiyet elde eden Türk takımı oldu.

Avrupa fatihi Yiğido! İki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu
Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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