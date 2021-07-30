Avrupa fatihi Yiğido! İki sezonda en fazla galibiyet alan temsilcimiz Sivasspor oldu

Türk takımlarının Avrupa karnesi son yıllarda hiç iyi değil. UEFA katsayı listesinde 18. sıraya geriledik. Türk futbolunun lokomotifleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'da kayda değer bir başarı gösterememesi markamızı da zedeledi. Avrupa'da iki sezonda en çok galibiyet gören takımımız ise Sivasspor oldu. Yiğidolar, 4 galibiyetle en çok zafer yaşayan Türk takım oldu.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisi Petrocub'u iki maçta da 1-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi. Sivasspor, bu sezon Türk takımlarından galibiyet gören ilk temsilcimiz. Sivasspor, son iki sezonda en çok galibiyet yaşayan takım olarak dikkat çekti.

GRUPTAN ÇIKIYORDU

Sivasspor, geçen sezon Avrupa Ligi'nde zorlu grubunda iki galibiyet aldı. Bu zaferlerin ikisi de Qarabağ maçlarında çıktı. Temsilcimiz, deplasmanda Villarreal'le başabaş götürdüğü oyunun sonunda 5-3'lük mağlubiyet alarak gruptan çıkamamıştı. Avrupa Ligi'ndeki ve Konferans Ligi'ndeki iki galibiyetle Sivasspor, en fazla galibiyet elde eden Türk takımı oldu.