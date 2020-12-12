Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
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Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

12.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:04
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finali başladı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki takım finali başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde sporcular, takım olarak ilk sırada yer almak için yarışacak.

Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergileyecek.

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı finalde, tecrübeli sporcu Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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