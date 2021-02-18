Avrupa devlerinin peşinde olduğu Altay Bayındır: F.Bahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim
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Avrupa devlerinin peşinde olduğu Altay Bayındır: F.Bahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim

18.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:03

İngiltere Premier Lig ekiplerinin talip olduğu Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır geleceği hakkında "Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Takımın çıkarları, başkanımızın düşünceleri doğrultusunda hareket etmeye her zaman hazırım" ifadelerini kullandı. Genç kaleci adı İngiliz ekipleri Sheffield United ve Tottenham ile anılıyor.

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, takımın genel performansı, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve geleceği hakkında Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Takımın genel performansını yorumlayan Altay, "Futbolda en önemli şeyin konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. 3 puanı aldığımızda herkes gibi benim de payım oluyor. İyi geçen maçlardan sonra birbirimizi tebrik ediyoruz. Göztepe maçına her hafta olduğu gibi hazırlanıyoruz" dedi.

"AİDİYET BESLİYORUM"

Geleceği hakkında da konuşan genç kaleci, "Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinin ardından kalede olmak benim için büyük gurur ve sorumluluk. Benim hedefim her zaman en üst noktada olmaktır. Şu anda en üst noktalardan birindeyim, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Takımın çıkarları, başkanımızın düşünceleri doğrultusunda hareket etmeye her zaman hazırım. Ben burada olmaktan dolayı kendimi duygulu hissediyorum. Aidiyet besliyorum. Takımın çıkarları doğrultusunda olacaksa, katkı vermek için her zaman orada var olurum" dedi.

"MÜTEVAZI BİR KİŞİLİĞİ VAR"

Altay Bayındır, Muslera için ise "Uzun yıllar ülkemizde hizmet eden birisi. Gerçekten mütevazı bir kişiliği var. Takımlar arasında rekabet olsa bile, futbolcuların davranışları birçok şeyin öncüsü oluyor. Çünkü insanlar futbolcuların davranışlarıyla alevlenebiliyor, ya da sakin kalabiliyor. Bunun temsili olarak bizler sahadayız. Bunu da çok iyi yapanlardan biri Muslera'dır" ifadelerini kullandı.

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Altay Bayındır: F.Bahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim
Haber Yorumları (3)
KEMAL: Türkiye nin en iyi kalecisi fb min gurur kaynağı
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ALPEREN: Çok fazla açılma. İyisin dediler diye hemen havaya gelme yoksa yerler adamı burada kayserıye, malatyaya karşı oynuyorsun daha topa vurmayı bilmiyor adamlar orada 6 7 kat daha ıyı oyunculara karsı oynayacaksın catır cutur ezerler adamı Altaaay 3 5 sayamayız sonra 1 sene daha bekle seneye belkı uefaya gıder fener 7 8 sene sonra gtsın artık o zaman ıyı olursan ıste o zama ngıt
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CABBARRR....: RÜŞTÜ RENÇBERDEN BETER OLURSUN.HER MAÇ ÜÇLÜK ATARLAR.
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