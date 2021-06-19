Avrupa'dan Ümraniye'ye iki madalya birden

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş (49 kg) ve Tuba Demir (53 kg) Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş (49 kg) ve Tuba Demir (53 kg) Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde gümüş madalya kazandı.

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş ve Tuba Demir, Bulgaristan'ın Samokov şehrinde düzenlenen müsabakalarda büyük bir başarı elde ederek, Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde ikinci olup, gümüş madalya kazandı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sporcuları telefonla arayarak başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti. Akbaş ve Demir, gelecek ay Rusya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

"ÜMRANİYE SPORLA ANILAN BİR ŞEHİR OLACAK"

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlik ve Spor Kulübü'müzün başarıları bize büyük mutluluk veriyor. İki yıl önce kurduğumuz kulübümüz başarıdan başarıya koşuyor. Göreve geldiğimizde Ümraniyemizin sporla anılan bir şehir olacağını söylemiştik. Elde ettiğimiz başarılar emeğimizin ve katkılarımızın boşa gitmediğini gösteriyor. Gümüş madalya kazanarak bayrağımızı Avrupa'da dalgalandıran Sevim Akbaş ve Tuba Demir kardeşlerimizi ve onları bu müsabakalara hazırlayan hocalarımızı yürekten kutluyorum. Her iki sporcumuza da katılacakları Dünya Şampiyonası'nda şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı