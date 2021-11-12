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Avrupa'da transfer piyasasını karıştırdı! Dev kulüpler, Bursalı genç futbolcu Taha'nın peşinde

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Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Taha Altıkardeş, dev kulüplerin radarına girdi. Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Roma ve Freiburg oyuncuyla ilgileniyor. Resmi temas yok ama sözlü diyalog var" dedi.

Sergilediği başarılı performansla Bursaspor A Takımı'na yükselen Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 18 yaşındaki futbolcu için Roma da devreye girdi.

"RESMİ TEMAS YOK, SÖZLÜ DİYALOG VAR"

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur konuyla ilgili Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Roma ve Freiburg oyuncuyla ilgileniyor. Resmi temas yok ama sözlü diyalog var" dedi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan gazeteci Nicolò Schira da Freiburg'un Taha için girişimlerde bulunacağını yazmıştı.

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