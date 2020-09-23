Avrupa borsaları yükselişle kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

23.09.2020 19:49 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:52
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 artışla 359,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artarak 5.899,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 12.642,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62'lik artışla 4.802,26, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18'lik yükselişle 18.929,89 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,15 değer kaybederek 1,169 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Hulusi Akar Donald Trump Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Cimilli İbo Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Mahkeme Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 19:52:31. #1.14#
title