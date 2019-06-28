Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 artışla 384,87 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 7.425,63 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,04 değer kazanarak 12.398,80 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 yükselerek 5.538,97 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 kazançla 21.234,79 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.27 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,1372 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA