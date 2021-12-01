Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,68 artışla 465 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazancıyla 15.212 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 primle 7.131 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,60 üzerinde 6.760 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,90 artışla 26.047 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda dünkü kapanışının yüzde 0,3 altında 1,1310 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarında dünkü düşüşün ardından, bugün çoğunlukla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Omicron varyantına etkilerine yönelik iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.

Bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı değerlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de ADP özel sektör istihdam raporunun öne çıktığını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri

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