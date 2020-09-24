Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

24.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:45
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 değer kaybederek 355,85 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 azalarak 5.822,78 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 düşerek 12.606,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kaybıyla 4.762,62 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 18.906,83 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.39 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,166 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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