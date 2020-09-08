Avrupa borsaları düşüşle kapandı
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, teknoloji şirketlerinin değer kayıpları nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
08.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:36

Avrupa borsaları, teknoloji şirketlerinin değer kayıpları nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,15 azalarak 363,75 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59 azalarak, 4.973,52 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,01 düşüşle 12.968,33 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,12'lik düşüşle 5.930,30 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,81 değer kaybederek 19.380,18 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.25 itibarıyla yüzde 0,001 düşerek 1,18 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

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