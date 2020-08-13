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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
13.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:17

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 değer kaybederek 372,53 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 azalarak 6.185,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.993,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 5.042,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 20.257,31 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 1,182 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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