Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
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Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü.

Tallinn'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafileyi, Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Cahit Yüksel ile milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Alperen Karahan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonayı değerlendiren Cahit Yüksel, "Beklediğimiz gibi geçti. Birkaç madalya daha gelebilirdi. 2 altın madalya almamız sevindirici. Kadınlarda ilk defa 3 adım atlamada birinci olmamız bizi ayrıca mutlu etti. Önceki yarışmalara göre daha kaliteli geçti. Gelecek için ümit veren durumdayız. Başarılı bir turnuva olarak değerlendirebiliriz. Umarım Tokyo Olimpiyatları'nda da bütün şartlar uygun olur. Gönlümüzden geçen, umudumuz olan madalyaların gelmesini diliyorum. İnşallah olimpiyatlarda madalya alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gülle atmada gümüş madalya elde eden Alperen Karahan, "Emeklerimizin karşılığını aldık. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Madalya hedefliyordum, altın madalya bekliyorduk. İstediğimizin tam karşılığını alamasak da gümüş madalyayla tamamladım. Bir sonraki yarışa daha iyi olacak inşallah. Daha sıkı ve disiplinli çalışacağız." diye konuştu.

Üç adım atlamada altın madalyanın sahibi olan Tuğba Danışmaz ise "Ülkemize böyle bir gurur ve sevinç yaşattığımız için çok mutluyum. Bu zafer Türk milletine armağan olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada Tuğba Danışmaz ile Alperen Karahan'ın yanı sıra Meryem Bekmez, Ersu Şaşma ve Münevver Hancı madalya kazandı. Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüşte altın, Münevver Hancı cirit atmada gümüş ve Ersu Şaşma ise sırıkla atlamada bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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