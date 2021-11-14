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Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlarda altın madalya elde etti.

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular Özge Yılmaz ile Ece Haraç, çift kadınlarda altın madalya elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Özge Yılmaz-Ece Haraç çifti, finalde Sırp Sabina Surjan-Tijana Jokic ikilisiyle karşılaştı.

2-0 geriye düştükleri müsabakadan 3-2 galip ayrılmasını bilen Özge ile Ece, çift kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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