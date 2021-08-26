Avro Bölgesi'nde şirket kredilerinde büyüme temmuzda ivme kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde şirket kredilerinde büyüme temmuzda ivme kaybetti

Avro Bölgesi'nde şirket kredilerinde büyüme temmuzda ivme kaybetti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, temmuzda ivme kaybetti.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, temmuzda ivme kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 1,7 artış kaydetti. Tüketici kredileri ise geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı.

Temmuzda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 7,6 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 7,7'nin altında gerçekleşti. Haziranda M3 para arzı, yüzde 8,3 artış kaydetmişti.

ING Bank Avro Bölgesi kıdemli ekonomistlerinden Bert Colijn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirket kredilerinde zayıflığın kurumsal sektörde hala bol likidite olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Ancak bu aynı zamanda şirketlerin yatırım için borçlanma konusunda biraz isteksiz olduğunu da gösteriyor." ifadesini kullandı.

Colijn, tüketicilerin ev alımları için daha fazla borçlanmayı sürdürdüğü ve şirketlerin borçlanmalarının "yetersiz" kalmaya devam ettiğini ifade ederek, "Bu da ekonomik büyümenin temel olarak hane halkı tarafından destekleneceğini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ECB, Kovid-19 salgınında Avro Bölgesinde uygun finansman koşulları sağlamak ve ekonomiye kredi akışını sürdürmek için para politikasını genişletici tutmaya devam ediyor.

ECB, Pandemi Acil Varlık Alımı Programı (PEPP) çerçevesinde son aylarda bu yılın ilk aylarına göre önemli ölçüde daha fazla tahvil satın almaya devam etmesi de dikkati çekiyor. Banka temmuz ayında toplam 88 milyar avro tutarında varlık alımı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mesut Akusta Fahriye Evcen
Spor Marcao Arda Güler Arda Turan Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Avro Bölgesi'nde şirket kredilerinde büyüme temmuzda ivme kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:02:02. #1.14#

title