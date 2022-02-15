Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmadı! Devlet, işletmeci firmaya milyonlarca dolar ödeme yaptı

Geçiş garantili köprü ve otoyol projelerinin kamuya maliyeti büyüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıkladığı verilere göre, 2017-2021 arasında Avrasya tünelinden geçen araç sayısının işletmeci şirkete verilen geçiş garantisinin 65'i oldu.

5 YILDA 120 MİLYON ARAÇ GARANTİSİ

26 Aralık 2016'da hizmete açılan ve 2017'de günlük 68 bin araç geçiş garantisi verilen tünel için araç geçiş sayısı her yıl belirli bir oranda artırılıyor. Sayıştay verilerine göre 2020'de garanti edilen yıllık araç sayısı 25 milyon 376 bin 878 olarak belirlenmişti. Verilen garantilere göre, 2017-2021 arasında 5 yılda 120 milyonun üzerinde aracın geçmesi gerekiyordu. Ancak Bakan Karaismailoğlu'nun verdiği bilgilere göre geçiş sayısı yalnızca 79 milyonda kaldı. Yani geçiş garantisi için verilen hedefin yalnızca yüzde 65'i tutturulmuş oldu.

2017-2020 ARASINDA 150 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

Sayıştay'ın tespitlerine göre, 2020 yılında da Avrasya Tüneli için 25 milyon 376 bin 878 araç geçiş garantisi verilmişti. Ancak 2020 yılında geçen araç sayısı 12 milyon 609 bin 103 oldu. Geçmeyen araç için de kamunun kasasından Avrasya Tüneli'ni işleten şirkete tam 456 milyon 310 bin TL ödeme yapıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, 2017 ve 2020 yılları arasında Avrasya Tüneli için şirkete ödenen garanti miktarı da yaklaşık 150 milyon dolar oldu.

GÜNDÜZ GEÇİŞ ÜCRETİ 53 TL

14,6 kilometrelik Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin gündüz geçiş ücreti şu an için 53 TL. Karayolu ile İstanbul içinde kıta değiştirmek isteyen yolcular içinse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretleri 8,25 TL.

AVRASYA TÜNELİ'Nİ KİM İŞLETİYOR?

Yapı Merkezi adlı Türk firması ile SKEC adlı Güney Kore firması tarafından yapılan ve işletmesi 24 yıl 5 ay süreyle bu şirketlere devredilen Avrasya Tüneli, geçiş garantisi yakalanamadığı için Hazine'ye milyonlarca dolara mâl oluyor.

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