Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam yapıldı, artık köprülerden iki yönlü ücret alınacak

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

KÖPRÜLERDEN ARTIK İKİ YÖNLÜ ÜCRET ALINACAK

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı anımsatılarak, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi." denildi.

KÖPRÜLERDE ÇİFT YÖNLÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 16.50 OLDU

Geçtiğimiz yılbaşında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücreti tarifeleri yüzde 26 zamlanmış ve otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseltilmişti. 2022 yılı itibariyle, geçiş ücreti tek yön yerine çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16.50 lira ödeyecek.

AVRASYA TÜNELİ GECE YARISI YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

46 lira olan Avrasya Tüneli geçiş ücretine ise zam yapıldığı belirtilen açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı."

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