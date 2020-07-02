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Avcılardan anlamlı yarışma

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 19 Temmuz Yalova'nın kurtuluşu Atıcılık Yarışmaları düzenleyecek.

Avcılardan anlamlı yarışma
02.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:14

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve 19 Temmuz Yalova'nın kurtuluşu Atıcılık Yarışmaları düzenleyecek.

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bitirim, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret ederek, Yarışmaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yalova Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bitirim, Hersek Mahalle Muhtarı Vedat Gencabay ile birlikte Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti.

15 Temmuz'da yapılacak olan müsabakalara Türkiye genelinden katılımın gerçekleşeceğini ifade eden Dernek Başkanı Bitirim, "Yarışmalarımız; trap atışı, tek kurşunla hedef atışı, tek kurşun pet şişe atışı, tabanca atışı, tavşan kağıt atışı olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek" dedi.

Yalova'da kurulan ilk dernek olma özelliğini taşıdıklarını ve 384 aktif üyelerinin bulunduğunu söyleyen Bitirim, "Biz avcı ve atıcılar, her daim vatanımızın ve milletimizin koruyucusuyuz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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