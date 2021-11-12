Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Ornito Yayın Grubu, Uğur Galvano, EMYD Yazılım, İMS Grup ve Grit Yapı 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu.

Av. Dr. Aslan Abid Uğuz; İstanbul şişli ilçesinde faaliyet gösteren Av. Aslan Abid Uğuz sektörel bakış programımın sorularına yanıt verdi. Aslan Bey spor sekötöründeki hukuksal prosedürlerle alakalı demeçte bulundu. Öte yandan Türkiye Karate Federasyonu seçimlerine de başkan olarak aday olan Uğuz, 1 yıl geciken olimpiyat oyunları sonunda Türkye'de spor federasyonlarının seçimlerinin yapılacağını açıkladı.

Ornito Yayın Grubu; Çocuk ve edebiyat yazarı ve aynı zamanda Ornito yayın grubunun kurucusu Zerbeliz Esra Avgören sektörel bakış programına konuk oldu. Avgören'in açıklamaları doğrultusunda üniversite zamanından beri çocuk edebiyatı alanında yazarlık yaptığının altını çizdi. Öte yandan yapılan çalışmalar ile alakalı psikologlar eşliğinde yazılan kitapların basımına karar verildiğini belirten Avgören, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

Uğur Galvano; İstanbul İkitelli organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Uğur Galvano Sektörel Bakış programına kapılarını açtı. Firma yönetim temsilcisi Mustafa Çavuşoğlu gelen sorulara yanıt verdi. Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamalarda sektöründe 30 yılı aşkın deneyim ve tecrübeleri ile savunma sanayisinden üretim endüstrisine kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

EMYD Yazılım; İstanbul Bayrampaşa bölgesinde faaliyet gösteren EMYD Yazılım firması Sektörel Bakış programının konuğu oldu. Firma yetkilisi Fehmi DARBAY kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Darbay yaptığı açıklamalarda 2009 yılından bu yana e-ticaret alanında hizmet verdiklerinin altını çizdi. Aliexpress gibi firmalarla e-ticaret alanında ortak çalışmalar yürüten EMYD yazılım sektöründe başarılı adımlarla ilerlemektedir.

İMS Grup; Sektörel Bakış programı inşaat sektöründe başarılı bir grafik çizen İMS grup firmasının konuğu oldu. Firma yetkilisi Muhammed Ali Koç gelen sorulara yanıt verdi. Koç'un açıklamaları doğrultusunda inşaat sektörü ile alakalı birçok projeye imza attıklarının altını çizdi. Son 1 yıldır özellikle kentsel dönüşüm alanında faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Muhammed bey ilerleyen zamanlarda da bilgi ve tecrübeleri ile daha da başarılı bir firma olacaklarının altını çizdi.

Grit Yapı; Sektöründe 20 yılı aşkın bilgi ve tecrübesiyle İstanbul Esenler bölgesinde faaliyet gösteren Grit Yapı sektörel bakış programının katılımcısı oldu. Firma Kurucusu Cengiz Köknar gelen sorulara yanıt verdi. Köknar'ın açıklamaları doğrultusunda inşaat sektöründe cephe giydirme ve alüminyum ile alakalı ürün temini yaptıklarını belirtti.

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