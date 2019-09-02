Amiens, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı

02.09.2019 11:04

Medipol Başakşehir forması giyen Aurelien Chedjou, Amiens'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılana açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Diğer yandan, Amiens Kulübü de 34 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kaynak: AA