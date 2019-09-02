Amiens, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Fransız ekibi Amiens'e transfer oldu.

02.09.2019 11:04
Amiens, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir forması giyen Aurelien Chedjou, Amiens'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılana açıklamada, "2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, Fransa 1. Lig ekiplerinden Amiens'e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Diğer yandan, Amiens Kulübü de 34 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amiens, Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı
Kaynak: AA
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