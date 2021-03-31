Aubameyang, Lacazette ve Martinelli Liverpool Maçına Hazırlanıyor
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Aubameyang, Lacazette ve Martinelli Liverpool Maçına Hazırlanıyor

Dugout - Haberler | Spor

Arsenal'in yıldızları Pierre Emerick Aubameyang, Alex Lacazette ve Gabriel Martinelli, son Premier Lig şampiyonlu Liverpool ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.

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Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor

Arsenal'in yıldızları Pierre Emerick Aubameyang, Alex Lacazette ve Gabriel Martinelli, son Premier Lig şampiyonlu Liverpool ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.

Aubameyang, Lacazette ve Martinelli Liverpool Maçına Hazırlanıyor

Kaynak: Dugout

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