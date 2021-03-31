Aubameyang, Lacazette ve Martinelli Liverpool Maçına Hazırlanıyor

Arsenal'in yıldızları Pierre Emerick Aubameyang, Alex Lacazette ve Gabriel Martinelli, son Premier Lig şampiyonlu Liverpool ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Arsenal'in yıldızları Pierre Emerick Aubameyang, Alex Lacazette ve Gabriel Martinelli, son Premier Lig şampiyonlu Liverpool ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yaptıkları antrenmanla devam etti.
Kaynak: Dugout