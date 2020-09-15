Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

15.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:45

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Gabonlu forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımda kalmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Aubameyang, "Bu özel kulübe imza atmakta asla şüphe etmedim. Arsenal efsanesi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

111 MAÇTA 72 GOL ATTI

Arsenal'ın 2018 yılında Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Aubameyang, İngiliz kulübünde 111 maça çıktı ve 72 gol kaydetti.

Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
MCARS: Eğer güzel bir takımda olsaydı daha fazla atardi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Defne Samyeli Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Adem Büyük Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Kredi Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Arsenal, Aubameyang'ın sözleşmesini yeniledi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 20:32:04. #1.14#
title