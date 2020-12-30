Attığı gole çılgınlar gibi sevinen futbolcu, şortunu indirdi! Herkes şaştı kaldı

Paraguay 1. Ligi'nde mücadele eden Guarani'de forma giyen Raul Bobadilla, geçen hafta Libertad ile oynanan maçta attığı son dakika golüyle takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Gol sonrası büyük sevinç yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, sevinç esnasında bir anda şortunu indirdi. Hakemler Raul'un şortunu indirdiğini görmedikleri için oyuncuya herhangi bir ceza verilmedi. Ancak futbol federasyonu yaptığı açıklamada görüntülerden sonra Raul hakkında soruşturma açıldığını ve ağır bir ceza alacağını belirtti.

Yaptığı hareketle herkesi şaşırtan Bobadilla, maç sonrası davranışı nedeniyle futbolseverlerden ve eşinden özür diledi.