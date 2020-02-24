ATSO üyelerine elektrikte özel indirim

24.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:14

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Meram Elektrik A.Ş arasında imzalanan protokol kapsamında oda üyelerine yönelik indirim anlaşması yapıldı.



ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, "Aksaray Ticaret ve Sanayi Odamızın ticari ve hizmet sektöründeki üyelerine yönelik olarak yüzde 10 İndirimli elektrik tarifesini Meram Elektrik Anonim Şirketi ile imzaladığımız protokol kapsamında hayata geçiyoruz. Protokol kapsamında indirimden yararlanan üyelerimiz bir yıl boyunca herhangi bir zamdan etkilenmeden aynı tarife üzerinden faturalandırılacaktır. Protokolden faydalanmak için EPDK'nın belirlemiş olduğu 1.400 kWh üstünde bir elektrik tüketimi olması, ticarethane veya sanayi abone gruplarından birinin olması şantiye dahil, 12 aylık süreçte 100 TL ve üzere elektrik ödemesi yapılması gerekmektedir" dedi.



Sanayi Sicil Belgesi olanlara %12 İndirime ek olarak protokol kapsamında %5 daha indirim yapılacağının müjdesini veren ATSO Başkanı Göktaş, "Sanayi Sicil Belgeleri alan üyelerimiz normalde %"12 İndirimden faydalanmakta iken yaptığımız protokol kapsamında bu indirime ek olarak % 5 oranında indirim alacaklardır. Bu noktada elektrik enerjisi indiriminden faydalanmak isteyen aktif üyelerimizin MEPAŞ müşteri hizmetleri merkezine Odamızdan alacağı Kayıt sureti ile başvuru yapıp Serbest Tüketici Sözleşmelerini imzalaması gerekecektir. Odamız üyelerinin menfaatleri doğrultusunda yaptığımız protokolün Üyelerimize ve Odamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA