ATO Başkanı Baran, büyüme verilerini değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 9,1, yılın tamamında da yüzde 11 büyümesinin başarı olduğunu belirterek, "Küresel ekonominin pandemiyle mücadele ettiği süreçte hükümetin destekleri ve reel sektörün dinamizmiyle sağlanan çift haneli büyüme büyük başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı verilerini değerlendirdi.

Kovid-19 sürecinin birçok sektörü olumsuz etkilediğini hatırlatan Baran, sürecin hükümetlerin destekleriyle geçirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2019'da yüzde 0,9, 2020'de yüzde 1,8 büyüme sağladığını kaydeden Baran, salgın koşullarına rağmen büyümedeki başarının sanayi üretimindeki ve ihracattaki artışla elde edildiğini bildirdi.

Baran, TÜİK verilerine göre, hizmetler, bilgi ve iletişim sektörlerindeki ilerleme ile sanayi üretimindeki artış ve ihracatın Türkiye'nin büyümesinde önemli yer aldığını belirterek, büyümenin devamını sağlamak için inşaat ve tarım sektörünün büyüme ivmesini yukarı yönlü taşımak gerektiğine işaret etti.

Dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Pandemi sona ermemişken, iklim değişikliği ile ilgili afetler küresel ekonomi üzerinde fiyat baskısı oluştururken ve tedarik zincirlerinde kesintiye yol açarken, şimdi bir de Ukrayna ve Rusya kriziyle karşı karşıya kaldık. Bu zorlu ve belirsizliklerle dolu süreçte Türkiye, küresel rekabet gücünü iyileştirmeye odaklanmak, kalıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak durumundadır. Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi, coğrafyasındaki istikrarın devamı açısından da önem taşıyor. Küresel ekonominin pandemiyle mücadele ettiği süreçte hükümetin destekleri ve reel sektörün dinamizmiyle sağlanan çift haneli büyüme büyük başarıdır."

Baran, büyümeyi sürdürmek için enflasyonu kontrol altına almanın da önemli olduğunu vurguladı.