Atletizmde İzmit Belediyespor rüzgârı

28.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:02

İzmit Belediyespor, katıldığı atletizm turnuvalarda önemli başarılara imza attı.



İzmit Belediyesporlu atletler, elde ettikleri başarılı derecelerle yüzleri güldürüyor. Trabzon'da düzenlenen 40. Uluslararası Yarı Maratonunda İzmit Belediyespor atleti Hasna Boğahan, 35-39 yaş kategorisinde 1.'liği elde ederken, genel klasmanda da 9. oldu. Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda ise Şeydanur Arslan disk atmada 38.97 metre ile 3. oldu. İzmit temsilcisinin sporcularından Merve Kanat cirit atma kategorisinde 37.97 metre ile ile 5. oldu. Hülya Bekmez ise disk atmada 29.50 metre ile 4. olurken, gülle atmada kolundaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



İzmit Belediyespor sporcularında Aleyna Koşar çekiç atmada 27.97 metre ile 6. oldu. Antrenör Turgut Demirkıran, kendilerine destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ve Spor Müdürü Mithat Ağa'ya teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA