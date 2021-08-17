Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması'nda ilk günün müsabakaları tamamlandı.