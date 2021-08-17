Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı
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Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı

Atletizmde 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması'nda ilk günün müsabakaları tamamlandı.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması'nda ilk günün müsabakaları tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşen organizasyon, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Sporcular, yarışmanın ilk gününde çeşitli branşlardaki müsabakalarda ter döktü.

Milli sporcu Edanur Tulum, Türkiye rekoruna imza attı

Milli atlet Edanur Tulum, organizasyondaki 300 metre branşında yarıştı

Müsabakada 39.88 koşan Tulum, bu alanda 41.14'le Zehra Oral'a ait 18 yaş altı en iyi Türkiye derecesini geliştirdi.

Bu başarısıyla rekorun sahibi olan Eskişehirli genç sporcu, büyük sevinç yaşadı.

52 kentten 723 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gerçekleşecek müsabakaların ardından sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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