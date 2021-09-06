Atletizm Süper Ligi'nin yeni takımları belli oldu
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Atletizm Süper Ligi'nin yeni takımları belli oldu

Atletizm Süper Ligi'nin yeni takımları belli oldu
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor

Atletizmde Spor Toto Edip Akarsu 1. Lig Final Yarışmaları sonunda Turkcell Süper Ligi'ne çıkan ekipler belli oldu.

Atletizmde Spor Toto Edip Akarsu 1. Lig Final Yarışmaları sonunda Turkcell Süper Ligi'ne çıkan ekipler belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu sezon atletizmin unutulmaz antrenörlerinden merhum Edip Akarsu'nun adına gerçekleştirilen Spor Toto 1. Lig müsabakalarında finaller İstanbul'daki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonunda erkeklerde TSK Spor Gücü ve Boğaziçi Üniversitesi, kadınlarda ise geçen sezon düşen Adana Seyhan Belediyespor ile Trabzon Karayolları 2022 sezonunda Süper Lig'de yarışma hakkını elde etti.

TSK Spor Gücü bir yıl aradan sonra lige dönerken, Boğaziçi Üniversitesi 31 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Birinci Lig'de final kademesi sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:

Erkekler

1. TSK Spor Gücü – 121,5 puan

2. Boğaziçi Üniversitesi – 114,5

3. Konya BŞB – 98,5

4. Samsun Asarcık Gençlik – 97,5

5. Tokat Anadolu Gençlik – 91

6. Gaziantep Gençlik – 86

7. Eskişehir BŞB – 74

– Kocaeli Kağıtspor (Çekildi)

Kadınlar

1. Seyhan Belediyespor – 125 puan

2. Trabzon Karayolları – 95

3. Sakarya BŞB – 94

4. Kocaeli İzmit Belediyespor – 93

5. Eskişehir Sivrihisar Spor – 89

6. Mersin Amatör Atletizm – 83

7. Tokat Anadolu Gençlik – 64

8. Kocaeli Darıca Belediyespor – 48

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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