Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 10 bin metre yürüyüşte milli sporculardan Meryem Bekmez altın, Evin Demir ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 10 bin metre yürüyüşte piste çıkan milli atletlerden Meryem Bekmez ile Evin Demir ilk iki sırada yer aldı.

Milli atlet Meryem 44.44.50'lik derecesiyle birincilik elde ederken, Evin Demir ise 46.38.68 ile Meryem'in ardından Avrupa ikincisi oldu.

Aynı kategoride yarışan milli sporcu Kader Dost da 1 dakika ceza alanında beklemesine karşın 48.06.09'luk derecesiyle yarışı yedinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA