Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Çin hükumetinin aldığı karar sebebiyle takımı Guangzhou Evergrande'ye katılamayan Talisca için Brezilya ekibi Atletico Mineiro kiralama teklifinde bulundu.

Çin'de forma giyen birçok yabancı teknik adam ve futbolcu koronavirüs salgını sonrasında ülkelerine dönmüş, ancak 28 Mart'ta Çin hükumetinin ülkeye giriş ve çıkışları yasaklaması sebebiyle Çin'deki kulüplerine dönememişti.

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, Çin kulüpleri Brezilyalı oyuncularıyla irtibata geçerek yeni yıla kadar kadar Çin'e dönemeyeceklerini bildirdi ve kendilerine 6 ay kiralık olarak forma giyebilecekleri bir kulüp bulmaları, maaşları konusunda da bir problem yaşamayacakları söylendi.

6 AYLIK KİRALAMA TEKLİFİ

Bunun üzerine harekete geçen Atlético Mineiro kulübü, Guangzhou Evergrande forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca için Çin kulübüne 6 aylık kiralama teklifinde bulundu. Çin kulübünün teklifi kabul etmesi durumunda, Talisca'nın yıl sonuna kadar Brezilya ekibinde forma giyeceği iddia edildi.

Sao Paulo'nun da aynı taktiği Shandong Luneng forması giyen Roger Guedes için kullandığı belirtildi.

(Haber Global)