Atletico Madrid - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Atletico Madrid - Salzburg maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Salzburg maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Wanda Metropolitano, Madrid'de oynanacak.