Atletico Madrid - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
27.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:39
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?
ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Atletico Madrid - Salzburg maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Atletico Madrid - Salzburg maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.
ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Wanda Metropolitano, Madrid'de oynanacak.