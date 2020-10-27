Atletico Madrid - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atletico Madrid - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

27.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:39
Atletico Madrid - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Bugün grupların 2. maçları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Atletico Madrid - Salzburg maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Atletico Madrid - Salzburg maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Salzburg maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Wanda Metropolitano, Madrid'de oynanacak.

İlgili Haberler

Salzburg - Lokomotiv Moskova UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Salzburg - Lokomotiv Moskova UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Real Madrid - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Real Madrid - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Monchengladbach - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Monchengladbach - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Sezen Aksu Cem Yılmaz Şevket Çoruh
Spor Samatta Serdar Aziz Yücel İldiz Arda Kardeşler Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay Fransa Yangın Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletico Madrid - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi? - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 19:39:23. #1.14#
title