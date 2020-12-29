Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı
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Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı

29.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:21

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

İspanya ekibi Atletico Madrid, golcü futbolcu Diego Costa'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Atletico Madrid Kulübü, kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrılma isteğini ileten Diego Costa'nın 30 Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

3 KUPA KAZANDI

Brezilya asıllı İspanyol santrfor Diego Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı Atletico Madrid'de 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa ile yollarını ayırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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