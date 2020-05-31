Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması nedeniyle Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı listesine aldı. Kolombiyalı futbolcu için sarı kırmızılılarda forma giyen vatandaşı Falcao'nun devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray Mariano'nun alternatifini İspanya'da buldu. Sarı kırmızılılar, Atletico Madrid forması giyen Kolombiyalı Santiago Arias'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Kolombiya basını Atletico Madrid'de mutsuz olan Arias'ın, Galatasaray'a gideceğini iddia etti. Radamel Falcao'nun bu transfere aracılık ettiği de belirtildi. Falcao, Arias'la telefonda görüştü ve Atletico Madrid'de mutsuz olduğunu öğrendi. Onu Türkiye'ye gelmek için ikna etti.

KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATMAYI PLANLIYOR

28 yaşındaki oyuncunun Atletico Madrid'le mukavelesi devam ediyor. Galatasaray Yönetimi; Finansal Fair Play kriterleri ve pandemi sonrası sarsılan ekonomi sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmeyi planlıyor. Güney Amerika basınındaki haberlere göre; İspanyol ekibi de futbolcunun kiralık olarak ayrılmasına onay verecek.

(Kaynak: Akşam)