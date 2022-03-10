Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızları için Camp Nou'da! Hedefte 2 futbolcu var - Haberler

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Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızları için Camp Nou'da! Hedefte 2 futbolcu var

Haberler.com - Spor
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Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızları için Camp Nou'da! Hedefte 2 futbolcu var

La Liga'nın dev ekibi Atletico Madrid, Galatasaray'ın Barcelona ile karşılaşacağı maçta Kerem Aktürkoğlu ve Alexandru Cicaldau'yu izleyecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan FIFA menajeri Marco Kırdemir, "Atletico izleme ekibi direktörü ve sportif direktör Andrea Berta'nın yardımcısı, Gudi Pozo bu akşam statta iki futbolcuyu izleyecek. Zaten, Berta bana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiklerini söyledi" dedi.

Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup çıkan Galatasaray, son 16 turunda Barcelona'nın konuğu oluyor. Dev maça dünyanın her yerinden büyük ilgi gösterilirken, Atletico Madrid'in de sarı-kırmızılıların yıldız futbolcularını izlemek için Camp Nou'da olacağı öğrenildi.

Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızları için Camp Nou'da! Hedefte 2 futbolcu var

"TAKİP ETTİKLERİ İSİMLERİN BAŞINDA KEREM AKTÜRKOĞLU GELİYOR"

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan FIFA menajeri Marco Kırdemir, "Ben Galatasaray'a güveniyorum. Elbette Barcelona'yla kafa kafaya oynayamaz; ama iyi savunma ve kontratakla Camp Nou'da bir beraberlik alabilir. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Galatasaray'da bazı oyuncuları bugün Camp Nou'da takip edecek. Onların başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Rumen orta saha Cicaldau'yu da izleyecekler. Atletico izleme ekibi direktörü ve sportif direktör Andrea Berta'nın yardımcısı, Gudi Pozo bu akşam statta iki futbolcuyu izleyecek. Zaten, Berta bana Kerem Aktürkoğlu'nu takip ettiklerini söyledi" dedi.

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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