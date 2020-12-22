Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yendi
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Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yendi

22.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 00:06
Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 yendi

İspanya La Liga'da lig lideri Atletico Madrid, zirve mücadelesi verdiği Real Sociedad'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanya La Liga'nın 15. hafta mücadelesinde Real Sociedad, lig lideri Atletico Madrid'i konuk etti. Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip kazandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Atletico Madrid, Hermoso'nun 49. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Atletico, akıllı oyunuyla 74. dakikada Llorente ile farkı ikiye çıkardı. Skoru korumasını bilen Atletico Madrid kalesinde gol de görmeyince sahadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 32 puana yükselerek Real Madrid'in 1 maç eksiğinde 3 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Real Sociedad ise 26 puanda kalarak zirve mücadelesinde ağır bir yara almış oldu.

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