Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

İspanya La Liga'nın 18. haftasında lider Atletico Madrid'in bu akşam saatlerinde oynayacağı Athletic Bilbao karşılaşması Madrid'de yaşanan kar fırtınası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Soğuk havanın etkisine giren İspanya'da en çok etkilenen şehirlerden biri Madrid oldu. Başkantte yağan yoğun kar, La Liga'da oynanması gereken Atletico Madrid–Athletic Bilbao maçının ertlenmesine neden oldu.

Karşılaşma, daha sonra açıklanacak bir tarihte oynanacak. Atletico, La Liga'da oynadığı 15 maçta topladığı 38 puanla zirvede yer alıyor. Bilbao ise 18 maç sonunda 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

REAL MADRİD MAÇI DA RİSK ALTINDA

Öte yandan Real Madrid'in akşam saatlerinde deplasmanda oynayacağı Osasuna maçı da risk altında. Karşılaşma saatinde ve öncesinde kar yağışı bekleniyor.