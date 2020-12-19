Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı
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Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı

19.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:31
Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı

Atlanta Hawks guardı Rajon Rondo'ya ve kız arkadaşına, saldırı, darp, duygusal sıkıntı ve komplo suçlarından dava açıldı. Toktam Jorshari adlı davalının 1 milyon doların üzerinde tazminat talep ettiği öğrenildi.

NBA'in yıldız basketbolcularından Rajon Rondo, komplo ve darp suçlamasıyla karşı karşıya.

Davaya göre Toktam Jorshari, Rondo'nun Temmuz ayında apartmanının otoparkında meydana gelen bir olay sırasında kendisini "arabasına doğru hızlıca ittiğini" iddia etti ve Rondo'nun kız arkadaşının da o binada yaşadığını belirtti.

Jorshari tartışmanın, arabasını park ederken yanlışlıkla Rondo'nun sürücü kapısını kapatmasının ardından meydana geldiğini iddia etti. Rondo'nun kendisini itmesi sonucu yere düştüğünü ve 34 yaşındaki oyuncunun, kız arkadaşına kendisine defalarca vurması için "yeşil ışık" yaktığını söyledi.

Jorshari, bu olay nedeniyle "kalıcı sakatlığa" neden olan yaralar aldığını açıkladı ve ayrıca, olayı yakalayan garaj güvenlik kamerası görüntülerini de aldığını iddia etti.

İDDİALARI YALANLADI

Rondo iddiaları yalanlarken, avukatı Mark D. Baute ise "Haksız bir dava. Videoyu izledim. Bay Rondo olay boyunca kibarlığını korumuş. Davacı maske takmıyormuş, ayrıca dengesiz ve kaba davranmış. Davayı savunmayı ve kazanmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rondo, Los Angeles Lakers ile iki yıl geçirdikten sonra, bu ölü sezonda Hawks ile anlaşmıştı.

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