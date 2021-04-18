Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasına koştu ve arkadaşına mesaj yolladı
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Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasına koştu ve arkadaşına mesaj yolladı

Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasına koştu ve arkadaşına mesaj yolladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Başakşehir deplasmanında takımının beraberlik sayısını kaydeden Atilla Szalai, antrenmanda sakatlanan arkadaşı Altay Bayındır'ı unutmadı. Szalai koşa koşa kulübüeye gitti ve Altay'ın formasını alıp poz verdi. Fenerbahçeli futbolcular da Szalai'nin sevincinde Altay'ın formasını göstermek için yardıma koştu.

Fenerbahçeli futbolcular takım arkadaşı Altay Bayındır'ı unutmadı. Şut çalışmasında bileği kırılan ve ameliyat olan genç file bekçisinin forması Başakşehir maçında kameralara gösterildi. Takımın beraberlik golünü atan Szalai kulübeye koştu ve Altay'ın formasını aldı.

TÜM TAKIM GELDİ

Szalai'nin sevincine tüm takım dahil oldu. İrfan da Macar futbolcu Altay'ın formasını açarken el attı. Kritik karşılaşmada yerini Harun'a bırakan Altay Bayındır'ın sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasına koştu ve arkadaşına mesaj yolladı
Atilla Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasını almaya koştu ve mutluluğunu ona armağan etti
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