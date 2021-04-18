Szalai golü atar atmaz Altay'ın formasına koştu ve arkadaşına mesaj yolladı

Başakşehir deplasmanında takımının beraberlik sayısını kaydeden Atilla Szalai, antrenmanda sakatlanan arkadaşı Altay Bayındır'ı unutmadı. Szalai koşa koşa kulübüeye gitti ve Altay'ın formasını alıp poz verdi. Fenerbahçeli futbolcular da Szalai'nin sevincinde Altay'ın formasını göstermek için yardıma koştu.