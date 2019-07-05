Atilla Özmen 2 yıl daha Balıkesirspor'da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

18 Haziran 2019 tarihinde alacaklarından dolayı Balıkesirspor'la olan sözleşmesini fesheden kaleci Atilla Özmen, kırmızı-beyazlı camiaya geri döndü. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özmen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Takım kaptanımız Atilla Özmen ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Mukavelesinde indirime giden ve büyük bir fedakarlık örneği gösteren Atilla'ya teşekkür eder, 2019-2020 sezonunda başarılı bir sezon dileriz" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA