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Atılan havai fişekler Denizlispor-Beşiktaş maçına engel oldu

Süper Lig'de Denizlispor ile Beşiktaş arasındaki maçta havai fişek gösterisi karşılaşmanın kısa süreliğine durmasına neden oldu. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bu duruma "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" diyerek tepki gösterdi.

Atılan havai fişekler Denizlispor-Beşiktaş maçına engel oldu
20.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:27

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarına havai fişek gösterisi damga vurdu.

Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da devam eden havai fişek gösterisi, futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem Mete Kalkavan, havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.

"DÜĞÜNDE BİLE BU KADAR ATILMAZ"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Sergen Yalçın da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.

Atılan havai fişekler Denizlispor-Beşiktaş maçına engel oldu
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