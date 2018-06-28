Atiker Konyaspor, Uğur Demirok ile Anlaştı

Atiker Konyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Uğur Demirok ile prensip anlaşmasına vardı.

Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Uğur Demirok transferinin bitirildiğini açıkladı. İkinci başkan Selçuk Aksoy, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile koordineli yürüttüğümüz transfer çalışmalarında ilk olarak savunmamızın merkezinde forma giyecek stoper Uğur Demirok ile her konuda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisi için hafta başında kulübümüzde bir imza töreni düzenleyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. - KONYA