Atık kağıtları sanata dönüştürüyor
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Atık kağıtları sanata dönüştürüyor

31.10.2020 11:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:21
Atık kağıtları sanata dönüştürüyor

Kahramanmaraşlı Sema Işık, doğadan topladığı atık kağıtları çöpe atmak yerine sanat eserlerine dönüştürüyor.

Kahramanmaraşlı Sema Işık, doğadan topladığı atık kağıtları çöpe atmak yerine sanat eserlerine dönüştürüyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri bölümünde okuyan Kahramanmaraşlı Sema Işık (36), geri dönüşümün uygulanabilirliğini herkese göstererek büyük beğeni topluyor. Atık kağıt tasarımlarıyla yerli ve milli değerlerin tanıtımında katkı sağladığını söyleyen Işık, farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Atık kağıtların el sanatıyla değer bulduğunu söyleyen Işık, "Atık kağıtları tercih etmemin nedeni geri dönüşüm ile hayata yeniden kazandırılması. Keloğlan, Hacivat Karagöz, Nasrettin Hoca gibi değerlerimizi korumak ve ön plana çıkarmak adına da katkı sağlayacaktır. Özellikle evde yapmak isteyenler için çok kolay örnekleri var. Bu ürünleri yaparak insanlar kazanç da sağlayabilirler. Yapılması gayet kolay ve pratik ürünler. Siparişler geldikçe ürünleri yapıp gönderiyorum. Çok zevkli ve yaparken hiç sıkılmıyorsunuz. Ayrıca huzur buluyorsunuz. Çöpe atılan malzemeden faydalı ve güzel işler çıkarmak insanı gerçekten çok mutlu ediyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Atık kağıtları sanata dönüştürüyor
Atık kağıtları sanata dönüştürüyor
Atık kağıtları sanata dönüştürüyor
Atık kağıtları sanata dönüştürüyor
Atık kağıtları sanata dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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