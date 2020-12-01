Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta hoca olarak kalabilirim

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübe duyduğu sevgiyi belirten Atiba, futbolu bıraktıktan sonra takımda kalabileceğini dile getirdi.

İşte Atiba Hutchinson'ın açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ BENİM AŞKIM"

"Beşiktaş benim için her şeyi ifade ediyor. 8 yıldır buradayım, ilk andan itibaren bu aşkı hissettim, bu aşka düştüm. İlk başlarda çok anlayamıyordum ama yıllar geçtikçe ben de gitmek istemedim. Çok fazla güzel şey yaşadım, çok fazla güzel şey gördüm. Çok güzel anılarım var, 2 şampiyonluk yaşadım."

"TAKIMDA HOCA OLARAK KALABİLİRİM"

"1-2 yıl daha oynarım. Tam olarak ne zaman bırakırım düşünmedim. Teknik direktörlük için çok fazla tecrübe edindim. Ancak bir hoca olarak ne verebilirim? Düşünüyorum... Futbolu bıraktıktan sonra takımda hoca olarak kalabilirim."