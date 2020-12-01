Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta hoca olarak kalabilirim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta hoca olarak kalabilirim

01.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:17

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, futbolu bıraktıktan sonra siyah beyazlı kulüpte hoca olarak kalabileceğini söyledi.

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı kulübe duyduğu sevgiyi belirten Atiba, futbolu bıraktıktan sonra takımda kalabileceğini dile getirdi.

İşte Atiba Hutchinson'ın açıklamaları;

"BEŞİKTAŞ BENİM AŞKIM"

"Beşiktaş benim için her şeyi ifade ediyor. 8 yıldır buradayım, ilk andan itibaren bu aşkı hissettim, bu aşka düştüm. İlk başlarda çok anlayamıyordum ama yıllar geçtikçe ben de gitmek istemedim. Çok fazla güzel şey yaşadım, çok fazla güzel şey gördüm. Çok güzel anılarım var, 2 şampiyonluk yaşadım."

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

"TAKIMDA HOCA OLARAK KALABİLİRİM"

"1-2 yıl daha oynarım. Tam olarak ne zaman bırakırım düşünmedim. Teknik direktörlük için çok fazla tecrübe edindim. Ancak bir hoca olarak ne verebilirim? Düşünüyorum... Futbolu bıraktıktan sonra takımda hoca olarak kalabilirim."

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta hoca olarak kalabilirim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Ariana Grande İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Fuat Çapa Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta hoca olarak kalabilirim - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 00:16:59. #1.15#
title